Спільний паркан - єдине, що наближає Гелетея до Цушка

Начальник Державного управління охорони України Валерій ГЕЛЕТЕЙ спростовує інформацію про свою причетність до замаху на міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і вважає її політичним шантажем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГЕЛЕТЕЙ сказав, коментуючи журналістам заяву відповідну заяву одного представників коаліції.

Він наголосив, що «це політичний шантаж, політичний тиск» на нього як керівника Управління державної охорони “з метою провокацій”.

«У нас паркан спільний, це єдине, що може бути в мене близьким до міністра. Я не бачив міністра ЦУШКА після того як ми з ним спілкувалися в генеральній прокуратурі», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час ранкового засідання ВР заявив, що інформація про навмисне отруєння міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА відповідає дійсності.

Є.ФІЛІНДАШ наголосив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту. «Організатори також відомі, вони знаходяться на досить відомій вулиці в центрі Києва, недалеко від Верховної Ради», - сказав народний депутат.

Є.ФІЛІНДАШ також заявив, що вже достеменно відомо як саме планувалося це отруєння і як воно здійснювалося. «Відома вже і сама причина такого отруєння», - сказав він.

За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.

25 травня в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

30 травня начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ на брифінгу повідомив, що В.ЦУШКО перебуває у госпіталі МВС з інфарктом.

Того ж дня адвокат Тетяна МОНТЯН заявила, що хворобу у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння. За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі".