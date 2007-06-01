Янукович каже, що виконав зобов`язання перед Ющенком на 100%

Уряд виконав усі зобов`язання, передбачені в спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКО, прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Словаччини Яном КУБІШЕМ.

«Уряд вже виконав 100% того, що потрібно було зробити. Вже прийняли закон про зміни до бюджету, який передбачає фінансування дострокових виборів, розглянуті головні питання – дещо прийнято в першому читанні, і ті розбіжності, які є, вирішуватимуться в парламенті методом голосування», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «процес йде складно, але просувається вперед». Прем`єр висловив припущення, що сьогодні буде «розглянуто і вирішено основну частину питань».

«Мені важко відповідати за парламент, але настільки, наскільки ми можемо на цей процес впливати, ми це робимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.