Регламентний комітет ВР забракував 45 заяв

Регламентний комітет Верховної Ради України заявляє, що у 45 заявах депутатів-опозиціонерів про вихід із фракцій виявлені певні порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання повідомила член Регламентного комітету ВР, член фракції Партії регіонів Олена НЕТЕЦЬКА.

Вона зазначила, що регламентний комітет спільно з апаратом ВР проводив перевірку всіх заяв депутатів від фракцій БЮТ та «Наша Україна».

За словами О.НЕТЕЦЬКОЇ, виявилося, що почерк на деяких заявах відрізняється від того, який є на присягах народних депутатів.

Крім того, наголосила вона, заяви трьох народних депутатів датовані 18 квітня, але перевіркою встановлено, що в цей час вони перебували у відрядженнях.

О.НЕТЕЦЬКА також повідомила, що деякі депутати у своїх заявах як мотивацію вказують указ Президента про розпуск ВР від 2 квітня. При цьому вона нагадала, що цей указ вже не діє. «Всього таких неточностей 45», - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня фракції «Наша Україна» і БЮТ зареєстрували в апараті Верховної Ради заяви про вихід своїх народних депутатів з фракцій.

За словами лідера фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, зареєстровано 62 заяви від фракції «Наша Україна» і 106 - від фракції БЮТ, а загалом зареєстровано 168 заяв.

Сьогодні, 1 червня, фракції «Наша Україна» і БЮТ звернулись до О.МОРОЗА з вимогою оприлюднити ці заяви.