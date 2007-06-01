Янукович заявляє, що Ющенко поверне Медведька у крісло Генпрокурора

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО має прийняти рішення щодо поновлення Олександра МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, акредитованими в Україні.

За його словами, виконувати спільну заяву мають обидві сторони. В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Для нас важливе і принципове повернення у правове поле і розблокування роботи Генеральної прокуратури». «Єдиний легітимний законний генеральний прокурор – це пан МЕДВЕДЬКО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у нього з Президентом України «відбулась дискусія на цю тему, і він (В.ЮЩЕНКО) погодився з цим». «Наскільки мені відомо, він уже підписав необхідні укази, щоб повернутися у правове поле», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем’єра, очікується, що ці укази будуть оприлюднені сьогодні.