На вимогу КПУ та СПУ в парламенті оголошено перерву

На вимогу фракцій Комуністичної та Соціалістичної партій в парламенті оголошено перерву до 18.00.

Народні депутати з цих фракцій протягом засідання зажадали зняти з розгляду законопроект про внесення змін до держбюджету 2007 року для фінансування дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА заявила, що вона як секретар бюджетного комітету вимагає зняти з розгляду цей законопроект.

За її словами, засідання комітету, на якому планувалося розглянути цей законопроект і підготувати його до другого читання так і не відбулося.

Тому А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА заявляє, що необхідно, аби депутати всіх фракцій отримали можливість внести свої зміни та пропозиції до цього законопроекту, які мають бути розглянуті на засіданні комітету.

У свою чергу депутат від СПУ Олександр БАРАНІВСЬКИЙ заявив з трибуни парламенту, що підтримує таку точку зору. На його думку, бюджетний комітет не розглянув велику кількість пропозицій до законопроекту, які внесли у процесі підготовки до другого читання депутати від КПУ та СПУ, і тому його зараз розглядати не можна.