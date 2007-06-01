Янукович: домовленості трійки будуть виконані

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що будуть виконані всі пункти «спільної заяви трьох».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, наголосивши, що «ми будемо дотримуватися всіх наших домовленостей».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що відбувається складний процес узгодження позицій в парламенті. «Він (процес – УНІАН) іде природно», - вважає прем’єр. За його словами, «без розбіжностей поглядів, без парламентського процесу обговорення і прийняття рішень не обійдеться».

Водночас, сказав В.ЯНУКОВИЧ, процес прийняття законопроектів «можна прискорити на стільки, на скільки це можливо», головне, “щоб ці рішення були підписані Президентом України”. Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що представники опозиції найближчим часом також виконають свої зобов’язання щодо створення правових підстав для проведення дострокових виборів.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що практично всі пункти спільної заяви виконуються і «думаю, будуть виконані повністю».

Водночас він зауважив, що за два дні прийняти всі необхідні законопроекти неможливо.

Крім того, О.МОРОЗ зазначив, що стурбованість викликає втручання в роботу судових та правоохоронних органів. «До тих пір, поки не уникнемо втручання у діяльність судових і правоохоронних органів, ми не можемо говорити про виконання заяви і про правове забезпечення дострокових виборів», - заявив він.

Разом із тим, О.МОРОЗ додав, що він не приховує, що “не є прибічником дострокових виборів”. Втім, зазначив голова ВР, коли будуть правові підстави, то СПУ візьме участь у цих виборах. При цьому він висловив переконання, що політичні сили, які входять в коаліцію національної єдності, переможуть під час цих виборів.

О.МОРОЗ також зазначив, що його дивують висловлювання представників опозиції, що, мовляв, Президент України лише на два дні дозволив був парламенту працювати. «Це він вам може дозволив», а парламент працюватиме до того часу, поки новообрані народні депутати не складуть присяги, - сказав О.МОРОЗ. «Парламенту він (Президент України – УНІАН) дозволяти чи не дозволяти працювати не має права», - наголосив голова ВР.