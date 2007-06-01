У КПУ ідея: всіх звільнити і віддати країну лідерам фракцій

Нардеп з КПУ, колшній голова ВР Олександр Ткаченко пропонує звільнити все керівництво країни, щоб Україною правили лідери 5 депутатських фракцій нинішнього парламенту. Про це, як передає кореспондент ForUm’у, він заявив, виступаючи в парламенті.

«Давайте ми прийдемо до консенсусу і відмовимося від виборів, але давайте домовимося так: керівництво парламенту подає у відставку, керівництво Кабміну подає у відставку, Президент теж подає у відставку, сідають 5 керівників депутатських фракцій, ми з вами знаходимо спільну мову... і ми з вами вирішуємо долю України», - сказав Ткаченко.

За його словами, в умовах існування парламентсько-президентської республіки нардепи самостійно зможуть домовитися про внесення змін до Конституції, згідно з якими парламент обиратиме Президента, Рада зможе вибрати нового голову парламенту і Кабмін, а також по два заступники кожному керівнику фракцій.

«Я думаю, що нам не треба буде витрачати кошти на те про що йдеться сьогодні. Нам не треба буде насилувати український народ», - сказав Ткаченко.

За його словами, народ не піде на вибори, хоч би тому, що збиратиме урожай на полях, удвічі менше ніж зазвичай. «Голодна людина про майбутнє не думає і треба пам`ятати про це», - підкреслив депутат.