За півроку-рік після парламентських пройдуть вибори до місцевих рад

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що вибори до Верховної Ради України „будуть, скоріше за все, вони відбудуться 30 вересня”, а за півроку-рік після них пройдуть вибори до місцевих рад. Про це С.КУНІЦИН сказав сьогодні на прес-конференції у Севастополі за підсумками першої річниці перебування на посаді голови міської держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.КУНІЦИНА, „якщо говорити про місцеві вибори, я думаю, що вони теж будуть, через якийсь час. Може, за півроку-за рік після парламентських. Я так думаю, що вони відбудуться раніше, ніж скінчиться термін каденції місцевих рад. Ну це як ланцюжкова реакція”.

Коментуючи сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, голова Севастопольської міськдержадміністрації висловив сподівання, „що апогей політичної кризи пройшов”. За словами С.КУНІЦИНА, його „політичний досвід показує, що своєчасно зупинитися - це вже пів-справи”.

С.КУНІЦИНА вважає, що, „маючи життєвий досвід афганський, досвід врегулювання міжетнічних конфліктів в Криму”, він „мав моральне право сказати свою точку зору і в Секретаріаті, і в Кабінеті міністрів”. “І там, і там говорив: треба зупинитися і сісти за стіл переговорів. Все інше - це крах держави з усіма наслідками, що витікатимуть”, - наголосив він.

Як сказав С.КУНІЦИН, „ми можемо подивитися на Афганістан, на Чечню, де за десятки років війни виросли професійні покоління людей, які, окрім як вбивати, нічого більше робити не вміють. Оце найстрашніше. І коли починають працювати інстинкти - а я сам це пройшов - повірте, це страшно”.

Тому, наголосив С.КУНІЦИН, „вихід єдиний: домовлятися. Тому що інший вихід - це біда”.