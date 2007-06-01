Опозиція та коаліція узгодили членів ЦВК (список)

Коаліція та опозиція погодили усі 15 кандидатур, які будуть запропоновані на посади членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема у списку, поширеному серед народних депутатів, від коаліції будуть пропонуватися Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН та Олександра ШЕЛЕСТОВА. Від опозиції пропонуватимуться Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Володимир ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ та Ігор ЖИЛЕНКО.