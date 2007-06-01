ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО ВИБОРИ
22:00, 01 червня 2007Політика
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Про це повідомив Адам Мартинюк
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав внесені Верховною Радою зміни до закону про вибори народних депутатів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК
Він зазначив, що всі лідери фракцій бачили підпис Президента під даним законом.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).
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