ВР достроково припинила повноваження ЦВК

"За" проголосували 409 депутатів

Верховна Рада України дострокова припинила повноваження членів Центральної виборчої комісії. Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 409 народних депутатів з 423 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, ВР достроково припинила повноваження усього складу ЦВК. З посад цленів Центрвиборчкому звільнені Ярослав ДАВИДОВИЧ, Юрій ДОНЧЕНКО, Сергій ДУБОВИК, Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА, Ігор КАЧУР, Андрій МАГЕРА, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Анатолій ПИСАРЕНКО, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Марина СТАВНІЙЧУК, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Олександр ЧУПАХІН та Валерій ШЕЛУДЬКО. Згідно з постановою, на звільнених членів Центрвиборчкому поширюються гарантії, передбачені законом України “Про державну службу”.

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