ВР достроково припинила повноваження ЦВК
22:07, 01 червня 2007Політика
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"За" проголосували 409 депутатів
Верховна Рада України дострокова припинила повноваження членів Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 409 народних депутатів з 423 зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, ВР достроково припинила повноваження усього складу ЦВК.
З посад цленів Центрвиборчкому звільнені Ярослав ДАВИДОВИЧ, Юрій ДОНЧЕНКО, Сергій ДУБОВИК, Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА, Ігор КАЧУР, Андрій МАГЕРА, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Анатолій ПИСАРЕНКО, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Марина СТАВНІЙЧУК, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Олександр ЧУПАХІН та Валерій ШЕЛУДЬКО.
Згідно з постановою, на звільнених членів Центрвиборчкому поширюються гарантії, передбачені законом України “Про державну службу”.
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