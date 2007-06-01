Вінський: чи вирішена вже політична криза?

Фракції “Наша Україна” та БЮТ завтра мають намір зустрітися з Президентом України Віктром ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, зустріч відбудеться о 10.00. Після цього о 14.00 відбудуться з’їзди БЮТ та “Нашої України”. Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що сьогоднішнє голосування по ряду важливих питань не означає, що політична криза вже повністю врегульована. «Я б не був таким оптимістом», - сказав народний депутат, відповідаючи на запитання, чи вирішена вже політична криза.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом вдасться вирішити питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів від БЮТ та “Нашої України” у зв’язку із заявами про вихід з фракцій.