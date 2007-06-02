Ющенко призначив нового генпрокурора
10:03, 02 червня 2007Політика
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Указ розміщений на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про відновлення дії Указу Президента України від 4 листопада 2005 року № 1542”.
Як говориться в розміщеному на офіційному сайті глави держави документі, цим указом відновлено дію Указу Президента України від 4 листопада 2005 року № 1542 «Про призначення О.МЕДВЕДЬКА Генеральним прокурором України».
У зв`язку з цим визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 24 травня 2007 року № 470 «Про тимчасове виконання обов`язків Генерального прокурора України».
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