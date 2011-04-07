Тимошенко слідом за Кучмою найняла американських адвокатів

Колишня прем`єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО найняла вашингтонську компанію Ковінгтон & Берлінг (Covington & Burling) для представництва її інтересів під час майбутнього суду за звинуваченням у перевищенні посадових повноважень на посту глави уряду, пише газета Kyiv Postз посиланням на своє джерело.

За інформацією видання, Ковінгтон & Берлінг вважається однією з найреспектабельніших юридичних фірм США, колишній партнер якої Ерик ХОЛДЕР в даний час обіймає посаду Генерального Атторнея, вищого посадовця в юридичній системі країни, в Адміністрації Президента Барака ОБАМИ.

Безліч співробітників компанії у минулому працювали в уряді США. Сама компанія нещодавно потрапила до тридцятки найбільш успішних юридичних компаній, що практикують в міжнародному арбітражі. Список складається лондонським виданням Global Arbitration Review (GAR). Сума юридичних контрактів, що перебувають в роботі у компанії Ковінгтон & Берлінг, була оцінена тим самим виданням у 17,5 млрд. доларів. Для порівняння, бюджет України в 2011 році було затверджено в сумі трохи більше 40 млрд. доларів.

Kyiv Post відзначає, що звинувачення Генеральної прокуратури стосовно Ю.ТИМОШЕНКО побудовані навколо 300 млн. доларів, які Україна одержала від продажу квоти на викид парникових газів за Кіотським протоколом. Використання коштів розслідувала команда американських юристів із двох фірм: вашингтонської Траут Кечеріс (Trout Сacheris) і Акін Гамп (Akin Gump Strauss Hauer & Feld), у партнерстві з компанією з розслідування Кролл (Kroll).

За це розслідування українські платники податків заплатили приблизно 3 млн. доларів, пише Kyiv Post.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в завданні державі іншої шкоди.

Екс-прем`єр всі звинувачення відкидає.