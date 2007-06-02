У Нашій Україні та БЮТ сумніваються, що криза вже врегульована

Фракції “Наша Україна” та БЮТ сьогодні мають намір зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, про це напередодні журналістам повідомив народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, зустріч запланована на 10.00. Після цього о 14.00 відбудуться з’їзди БЮТ та “Нашої України”. Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що голосування по ряду важливих питань не означає, що політична криза вже повністю врегульована. «Я би не був таким оптимістом», - сказав народний депутат, відповідаючи на запитання, чи вирішена вже політична криза.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом вдасться вирішити питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів від БЮТ та “Нашої України” у зв’язку із заявами про вихід з фракцій.