Вінський каже, що з БЮТ переманили ще двох нардепів

Фракція блоку Тимошенко заявляє, що Партія регіонів блокує їхні спроби скласти депутатські повноваження.

Це заявив журналістам один з лідерів БЮТ Йосип Вінський на питання про терміни, коли вдасться обнулити список блоку Тимошенко.

"Це залежить від того, як Партія регіонів буде ініціювати затягування цього процесу в судах", - сказав Вінський.

Він додав, що двоє членів фракції блоку Тимошенко через тиск відмовилися підтвердити свої заяви про вихід з фракції, що мало тягнути за собою складення повноважень.

"На наших депутатів іде дуже потужний тиск, і двоє не устояли", - сказав Вінський.

Водночас Вінський відмовився назвати їхні прізвища.

Вінський сказав, що частина людей не підписала, тому що хворіють, зокрема, депутат Левцун перебуває на операції в Німеччині

Однак серед підписаних повідомлень є безпосередньо від Юлії Тимошенко, яка зараз хворіє.

"Ми під`їхали до неї додому, вона підписала, і ми привезли до парламенту", - сказав Вінський.

Тому, за словами депутата, він передав головуючому на сесії 97 повідомлень про вихід з фракції БЮТ.

Як відомо, заяви про вихід написали 106 членів фракції, однак пізніше їх треба було підтвердити, передавши повідомлення про вихід з фракції головуючому на сесії.

Українська правда