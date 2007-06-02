Ющенко закликав опозицію відмовитися від депутатської недоторканності

Президент України Віктор Ющенко закликав народних депутатів від опозиції на партійних з`їздах, які пройдуть сьогодні, зняти з себе депутатську недоторканність. Про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з депутатами в Секретаріаті президента. "Цим кроком ви повинні показати виборцям, що ви знаходитеся в одній площині відповідальності з ними, що діяльність правоохоронних органів однаково розповсюджується і на них, і на вас", - сказав Президент.

РБК-Україна