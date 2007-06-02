Ющенко: здається, «якщо ти не падлюка, то в тебе немає шансів стати нардепом»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує існування в країні конституційних проблем

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

За його словами, ці проблеми мають інституційний характер, оскільки не йде мова лише про міжпартійні стосунки. При цьому він наголосив, що політики мають розуміти, що вони не перебуватимуть вічно на вершині політичного процесу, і тому необхідно думати не про себе, а про Україну. «Сьогодні наша політична присутність може змінити принципи, на яких формується політичний порядок в Україні, а звідти і стабільність, і противаги, баланси влади. Всі хочуть політичної стабільності. Але цього можна досягти не морально-етичними домовленостями. Але обов’язково закріпити це через механіку і принципи, які проходять через тіло Конституції і законів», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що нащадкам необхідно передати збалансовану систему державної влади, убезпечену від узурпації.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що його нерідко звинувачували в прагненні узурпації влади, але він хоче лише демократичного розвитку країни: «Багато дискусій було, хто що хоче, - я узурпації влади не хочу», - сказав він, наголосив на неприпустимості корупції в стінах парламенту.

Говорячи про переходи депутатів з фракцій у фракцію В.ЮЩЕНКО зауважив, що у нього склалося враження: «Якщо ти не падлюка, то в тебе і шансів немає стати народним депутатом».

При цьому він висловив переконання, що рецидивів, які були в попередньому і в нинішньому парламенті, вже ніколи не повториться.

Президент також висловив сподівання, що політичні сили вийдуть з уроками з цієї політичної кризи, а також вийдуть сильнішими.