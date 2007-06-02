Мороз: ВР не буде працювати після того, як 150 нардепів складуть повноваження

Парламент в сесійному режимі не працюватиме, якщо буде понад 150 заяв народних депутатів про складення повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голва Верховно Ради України Олександр МОРОЗ у м.Славутич Київської області.

Він зазначив, що Верховна Рада «справилась із сесійним планом роботи». За його словами, понад 80% законів прийнято конституційною більшістю. О.МОРОЗ підкреслив, що цей факт спростовує слова про неефективність роботи парламенту, а також свідчить, що «все це інтриги».