ЦВК назвала кандидата на посаду голови

Центральна виборча комісія висунула Володимира ШАПОВАЛА кандидатом на посаду голови ЦВК.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Зараз члени комісії ставлять питання кандидату В.ШАПОВАЛУ, який був призначений членом ЦВК від опозиції.

Разом із тим, у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК не виключили, що в найближчі 10 хвилин будуть висунуті й інші кандидатури.

Як раніше повідомляли деякі ЗМІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ погоджували кандидатуру представника президента в Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА на посаду голови Центрвиборчкому.