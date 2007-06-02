ЦВК назвала кандидата на посаду голови
13:46, 02 червня 2007Політика
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Триває засідання комісії
Центральна виборча комісія висунула Володимира ШАПОВАЛА кандидатом на посаду голови ЦВК.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Зараз члени комісії ставлять питання кандидату В.ШАПОВАЛУ, який був призначений членом ЦВК від опозиції.
Разом із тим, у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК не виключили, що в найближчі 10 хвилин будуть висунуті й інші кандидатури.
Як раніше повідомляли деякі ЗМІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ погоджували кандидатуру представника президента в Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА на посаду голови Центрвиборчкому.
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