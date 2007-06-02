Мороз - не медик, але Цушко ”справді переніс якийсь тяжкий удар”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що в ситуації із міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ йдеться не просто про захворювання серцево-судинної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховно Ради сказав журналістам, перебуваючи у м.Славутич Київської області.

Він зазначив, що під час відвідання В.ЦУШКА у лікарні було зрозуміло, що «він явно не здоровий і досвід мені дозволяє навіть без медичної освіти говорити, що він справді переніс якийсь тяжкий удар, який проявляється щодо серцево-судинної системи». О.МОРОЗ сказав, що В.ЦУШКО «класний спортсмен, молода людина». За його словами, міністр внутрішніх справ України «ще тиждень тому бігав крос». Він підкреслив, що В.ЦУШКО емоційна людина, «але треба знати його, щоб сказати, чи може його звалити якийсь емоційний стрес. Ні – це інші обставини очевидно».

В той же час О.МОРОЗ додав, що деталей цієї справи не може знати.

«Я на цю тему не розповсюджуюся, оскільки мені мало що з цього приводу відомо, але сподіваюся, що все стане зрозумілим і явним», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня ДГЗ МВС повідомив, що у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було транспортовано до німецької клініки. Таке рішення прийнято родиною міністра після консультацій з лікарями.

1 червня народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час ранкового пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту.

За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.

Адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня заявляла, що хворобу у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння. За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі".

Минулої ночі в одній з клінік Німеччини В.ЦУШКА прооперували.