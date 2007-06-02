ЦВК назвала прізвища голови та секретаря (оновлена)

Центральна виборча комісія сьогодні обрала Володимира ШАПОВАЛА головою, а Тетяну ЛУКАШ – секретарем ЦВК.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Кандидатуру В.ШАПОВАЛА на посаду голови підтримали 14 із 15 членів ЦВК (при голосуванні В.ШАПОВАЛ утримався), а Т.ЛУКАШ – усі 15 членів комісії.

Також Центральна виборча комісія обрала Жанну УСЕНКО-ЧОРНУ та Андрія МАГЕРУ заступниками голови комісії.

Кандидатуру Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ підтримали 12 членів комісії, А. МАГЕРИ - 15.

Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, новими членами ЦВК стали від коаліції: Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН і Олександр ШЕЛЕСТОВ. Від опозиції - Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Валерій ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і Ігор ЖИДЕНКО.

За постанову “Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії” проголосували 424 народні депутати з 426, зареєстрованих у залі.