Відставка Довгого - питання вирішене?

У Київській міській раді готується питання про відставку заступника Київського міського голови - секретаря ради Олеся ДОВГОГО.

Про це УНІАН заявив депутат Київради з фракції “УДАР Віталія КЛИЧКА” Валерій КАРПУНЦОВ.

“Зараз йдуть переговори у фракціях. Але є два питання: перше - це відставка ДОВГОГО і друге – це наступна кандидатура. І зараз навіть не в тому питання, щоб відставити, а в тому, що, наскільки мені відомо, немає визначеної кандидатури, кого на його місце ставити”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

На запитання, які кандидатури і від яких фракцій розглядаються, він відповів, що про це читав у ЗМІ, оскільки “немає офіційно озвученої кандидатури”.

“Зрозуміло, для партії влади іміджевою була б їх кандидатура, але “лава запасних” невеличка в “регіонів”, - додав депутат.

Водночас В.КАРПУНЦОВ не зміг спрогнозувати, чи погодиться Київрада відправити О.ДОВГОГО у відставку. “Минулого разу це питання ставив сам Олесь Станіславович... Він дуже гарно вийшов з ситуації. Зрозуміло, що ніхто не збирався голосувати, бо не було питання на порядку денному. Якби воно було підготовлено, то можна було б отримати результативне голосування. Легко”.

За інформацією депутата, питання про відставку О.ДОВГОГО не буде винесено на найближче засідання сесії Київради, оскільки потребує часу для узгодження у фракціях.

“Воно не буде підготовлено на сесію 14 квітня. Це не буде 14-го, а буде через одну сесію. Питання не встигають підготувати так швидко”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ розкритикував роботу ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок ухвалених нею неправомірних рішень про відчуження земель та нерухомості.

Також О.ПОПОВ наголосив, що сподівається на формування в Київраді нової більшості, яка забезпечить повернення місту незаконно розданих земель та власності.

Після виступу О.ПОПОВА лідер опозиційної фракції «УДАР Віталія КЛИЧКА» Віталій КЛИЧКО ініціював розгляд питання про відставку О.ДОВГОГО.

Однак депутати Київради не підтримали пропозицію відправити у О.ДОВГОГО у відставку. За відповідне рішення проголосували 28 із 103 депутатів міськради, присутніх у зал, 54 – проти.