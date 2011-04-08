Єфремов: Члени уряду розмовляють з порожніми стільцями

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що потрібно внести зміни до Регламенту Верховної Ради у частині присутності членів уряду під час Години питань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що «практично у повному складі сьогодні прийшов уряд, окрім тих людей, які у відрядженнях або займаються якимись службовими невідкладними питаннями». «При цьому члени уряду і ті, хто виступає з трибуни, розмовляють з порожніми стільцями, які знаходяться в залі», - додав депутат.

Тому, на його думку, доцільно було б скоригувати Регламент ВР «саме на користь держави, а не на користь окремих людей, які своє честолюбство тут задовольняють, а насправді їх не цікавить те, що відбувається в залі, і те, що говорить уряд».

Все це О.ЄФРЕМОВ сказав після репліки народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергія САСА про те, що намітилася позитивна тенденція, і члени уряду, виконуючи норму Регламенту, присутні під час Години питань до уряду по п`ятницях. Водночас він додав, що не всі члени уряду виконують цю норму.

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК також відзначив позитивну тенденцію у цьому питанні. При цьому він додав, що відсутність частини членів уряду пов`язана, зокрема, і з провиною народних депутатів. За його словами, частково «винні ми з вами, оскільки зараз в кулуарах групи депутатів працюють з міністрами, і кожний вирішує проблеми виборців свого округу». Водночас перший віце-спікер сказав, що це теж хороша тенденція.