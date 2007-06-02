Янукович посилив охорону будинку уряду
15:57, 02 червня 2007Політика
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Розпорядження розміщено на сайті ВР
Кабінет Міністрів України розпорядженням №343-р від 24 травня зобов’язав Міністерство внутрішніх справ забезпечити посилений режим охорони Будинку уряду та прилеглої до нього території по вул. Грушевського, 12/2.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.
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