Янукович посилив охорону будинку уряду

Розпорядження розміщено на сайті ВР

Кабінет Міністрів України розпорядженням №343-р від 24 травня зобов’язав Міністерство внутрішніх справ забезпечити посилений режим охорони Будинку уряду та прилеглої до нього території по вул. Грушевського, 12/2. Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

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