Янукович рятуватиме «особливе місце»

Регіональна політика буде однією із пріоритетних для влади. На цьому Президент України наголосив під час засідання Ради регіонів.

Говорячи про зусилля влади у цьому напрямку, Президент зауважив, що учора підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим».

“Цей закон – перша ластівка. Він значно збільшує повноваження кримської влади... Для мене це принципова позиція, і не тільки по відношенню до Криму”, – цитує Президента його офіційний сайт. Віктор Янукович зазначив, що Крим – “особливе місце”, відтак підхід до розвитку АРК має бути відповідний".

“Такого регіону більше немає. І ми будемо створювати певні умови для його розвитку, тому що інакше цей регіон загине”, – наголосив Віктор Янукович, зауваживши, що треба робити все необхідне, щоб “дати Криму можливість почути свою силу”.

"І далі ми будемо рухатися таким же чином і по інших регіонах", - підкреслив глава держави.