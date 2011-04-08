Черновецький визнав, що «порушення» були, але винен не він, а корупція

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнає, що під час його керівництва Київською міською державною адміністрацією (КМДА) відчуження активів столиці здійснювалося з порушеннями законодавства.

Таке визнання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив в інтерв`ю журналу "Корреспондент" (№ 13 від 8 квітня 2011 року), коментуючи заяву нинішнього глави КМДА Олександра ПОПОВА про те, що всіх винних у незаконному відчуженні активів Києва притягатимуть до відповідальності.

"Ніколи не скажу, що у моїй адміністрації все робилося правильно. Адміністрація Києва жила за тими самими правилами, за якими жила і вся Україна. На жаль, порушення мали місце. Але такі самі порушення мають місце і сьогодні", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас мер Києва утримався від прямих звинувачень у порушеннях на адресу нинішнього голови КМДА О.ПОПОВА. "Я не стану в цьому обвинувачувати ані Олександра ПОПОВА, ані його команду. Тому що викорінення корупції в Україні необхідне на законодавчому рівні. Помилки були. І дуже багато. Але не помиляється лише той, хто нічого не робить. Такі от справи", - пояснив він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає політичною заяву А.ПОПОВА про порушення при відчуженні активів Києва. "Я не думаю, що головним завданням нинішнього голови Київської міської державної адміністрації є розслідування всього того, що, на його думку, було зроблено неправильно. Це більше політична заява", - відзначив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ 21 березня заявив, що винні у незаконному відчуженні активів Києва притягатимуться до відповідальності.

"Звичайно, будуть. Ми не можемо цим займатися без правоохоронних органів, і вони будуть до цього залучені. Ми сьогодні можемо говорити про те, що це відбувалося не на користь киян і з порушенням нормативів і законів, які є в Україні", - сказав О.ПОПОВ.

Газета "Дзеркало тижня Україна" у № 10 від 19-25 березня повідомляла, що в Києві завершено розслідування махінацій із землею представників команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Посилаючись на достовірне джерело в правоохоронних органах, видання повідомляло, що група вивчала "успіхи" Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО "і його молодої команди" за період 2007-2010 років. У полі зору були земля, об`єкти комунальної власності, а також інвестиційні проекти.

Згідно з результатами моніторингу, більш як 2 211, 62 га землі віддано в оренду (підставним особам і фірмам-одноднівкам); продано - 280 га землі (без конкурсу, як правило, за заниженою вартістю та на інсайдерських аукціонах); виведено з комунальної власності близько 700 об`єктів - через організовані судові рішення.