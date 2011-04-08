БЮТ заблокував трибуну ВР

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК виключив мікрофон народного депутата з цієї фракції Юрія ПРОКОПЧУКА, який доповідав щодо поправок до законопроекту про обмеження строків ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.

А.МАРТИНЮК заявив, що він має право виключити мікрофон народному депутату.

На даний час у ВР розглядається законопроект у другому читанні, який стосується внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо зменшення термінів ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи за рішенням суду.

Зокрема, законопроектом передбачається, що в разі ухилення від ознайомлення з матеріалами справи слідчий за погодженням із прокурором вносять до суду подання, і суд може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник мають ознайомитися з матеріалами справи.

Відповідний законопроект запропонували народні депутати України Ігор РИБАКОВ та Володимир КАПЛІЄНКО (позафракційні).