Тимошенко подякувала коаліції за працю ”санітарами”

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО висловлюється за включення в списки БЮТ і «Нашої України» представників всіх партій демократичного спектру та наголошує на єдності демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

Вона підкреслила, що депутати від «Нашої України» і БЮТ пройшли багато випробувань. Лідер БЮТ вважає, що це допомогло викристалізуватись команді демократичних сил, «вона стала сильною, вона стала єдиною і якщо вони не змогли об’єднатися на хвилі щастя, то мені здається, що на хвилі високих випробувань, все ж таки і життя, і обставини, і здоровий глузд, здається, нас вже об’єднали».

Вона назвала скарбом єдність демократичних сил. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що хоче сказати декілька слів подяки своїм опонентам – коаліції: «так як вони попрацювали санітарами демократичного табору, і так як вони вичислили, хто є свої, хто є чужі, так як вони, витративши свої кровно зароблені гроші, почистили наші ряди, ми б самі не змогли… Вони добре потратилися, і показали, де є слабкі місця, і вони зробили нашу команду буквально відборною».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ні в кого не повинно викликати сумнівів щодо єдності «Нашої України» і БЮТ.

«І я просила б, щоб як праворуч, так і ліворуч (фракція БЮТ і «Наша Україна» сиділи по обидва боки від Президента і лідерів фракцій – УНІАН). Ми навіть думки не допускали про те, що ми можемо бути нарізно», - сказала лідер БЮТ і закликала присутніх подумати про близькі до БЮТ і «Нашої України» політичні сили. «Я хотіла, щоб ми подумали про наших братів, які опинилися в менш потужних партіях, я маю на увазі «Правицю», «Народну самооборону», ПОРУ та інших… Нам потрібно всіх запросити до своїх лав. Нам не можна допустити, щоб хоча б один голос пішов поза межами демократичного табору, що хоча б 1% голосів був поділений між ЯНУКОВИЧЕМ і нашою командою».