Ніко Ланґе: Заява Януковича про «3+1» - сюрприз, і Європа чекає пояснень

Митний союз із Росією, Білорусією та Казахстаном і договір про асоціацію та Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом одночасно реалізувати неможливо. У цьому, як повідомляє Німецька хвиля, впевнений керівник українського представництва Фонду Аденауера Ніко Ланґе.

Коментуючи вчорашню промову Президента України у Верховній Раді, німецький ескперт сказав:

"По-перше, для партнерів дуже важливо чітко зрозуміти, які рішення Україна ухвалювала, і які вона відносини будуватиме з партнерами, особливо з Європейським Союзом. Тому що переговори про Зону вільної торгівлі і договір про асоціацію перебувають вже на завершальному етапі, і, звичайно, партнерів це трошки дивує, коли ми чуємо зараз зовсім нові речі, про які до вчорашнього дня не чули".

Для Ланґе цілком зрозумілим є те, що Митний союз із Росією, Білорусією та Казахстаном і договір про асоціацію та Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом одночасно реалізувати неможливо. "Не знаю, чи чули вже російські партнери про формулу "3+1" стосовно Митного союзу, але мені здається, що це сюрприз для всіх партнерів України. Сподіваюсь, що найближчим часом українська сторона пояснить, що вони мали на увазі. І підтвердить, що має намір завершити переговори щодо Зони вільної торгівлі та асоціації. Все інше, я гадаю, колосально спантеличить європейських партнерів".