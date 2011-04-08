Фельдман анонсував благодійний аукціон

Міжнародний благодійний фонд "Фонд Олександра Фельдмана" розпочав реалізацію проекту "Майбутнє - в очах дітей", що спрямований на захист та вирішення проблем дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Олександра Фельдмана.

Як зазначається у повідомленні, цей проект є першою особистою загальнонаціональною кампанією народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА. Зокрема, на реалізацію проекту планується витратити 7 млн. грн. Проектом передбачено широкий спектр дій: від розробки законопроектів на захист дітей до конкретної адресної допомоги фізичним особам і соціальним установам.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що головною метою кампанії стає не лише спроба привернути увагу громадськості до проблем дітей, але і об`єднання громадянського суспільства навколо вирішення проблем дітей, не залучаючи до цього політиків.

"До цієї кампанії може приєднатися кожен, хто хоче допомогти. У рамках проекту планується реалізація трьох основних напрямків: "Захистимо права дитини", "Перемагаємо хворобу разом" і "Рука допомоги", - сказав директор МБФ "Фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА" Максим ВОДКА.

Під час презентації проекту, що відбулась 7 квітня, зазначалося, що програма "Захистимо права дитини" передбачає роботу від розробки законопроектів, спрямованих на захист прав дітей у різних сферах життя, до надання юридичної допомоги у кожному конкретному випадку.

Програма "Перемагаємо хворобу разом" спрямована на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

Програма "Рука допомоги" складається з двох частин: допомога фізичним особам і соціальним установам й адресна допомога дітям, які потребують лікування, допомога соціальним установам - школам, лікарням, бібліотекам, дитячим садам.

О.ФЕЛЬДМАН повідомив про благодійний аукціон, який планується провести наприкінці травня. У рамках аукціону будуть виставлені лоти з особистої колекції депутата. Усі отримані від їх продажу кошти організатори перерахують на допомогу дітям з онкозахворюваннями.

"Я вкладаю душу і кошти й закликаю усіх небайдужих людей підтримати наш проект - у міру своїх можливостей допомогти дітям. Ми завжди відкриті новим людям, новим ідеям. До цієї кампанії може приєднатися кожен, кому небайдуже майбутнє дітей України, незалежно від форми допомоги", - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

До нової акції Міжнародного благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА вже приєднався відомий шоумен і продюсер ПОТАП.

У прес-службі нагадали, що МБФ "Фонд Олександра Фельдмана" займається проблемами дітей з дня свого заснування, а саме - 14 років. Серед найвідоміших програм фонду - "Захистимо дитинство", "Турнір тисячі команд", "Підтримка національного всиновлення і сімейних форм виховання", "Підтримка багатодітних сімей", "Життя без наркотиків".