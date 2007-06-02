З’їзд БЮТ обнулив списки та ”викинув” 26 нардепів (прізвища)

У засіданні міжпартійного з’їзду БЮТ оголошено перерву. Перерва у з’їзді БЮТ триватиме до 18-ї години.

Як повідомила прес-секретар лідера БЮТ Марина СОРОКА, до перерви було прийняте рішення достроково припинити повноваження 26 народних депутатів у зв’язку з їх фактичним виходом з фракції БЮТ, зрадою БЮТ та втратою зв’язків з депутатською фракцією. Зокрема з’їзд достроково припинив повноваження Валерія ЧИЧКОВА, Володимира ОЛІЙНИКА, Олега АНТІПОВА, Олексія ДАНІЛОВА, Максима ЛУЦЬКОГО, Михайла ЗУБЦЯ, Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, Інги ВЕРШИНІНОЇ, Володимира ЗУБИКА, Олександра ЄДІНА, Дмитра КРЮЧКОВА, Павла ЛЕБЕДЄВА, Володимира ТОЛСТЕНКА, Михайла ГЛАДІЯ, Володимира ТКАЧЕНКА, Дмитра ВИДРІНА, Володимира КУРІННОГО, Олександра БОРЗИХ, Олега НАДОШІ, Сергія СІНЧЕНКА, Сергія ПОТІМКОВА, Любові СТАСІВ, Олександра КОВТУНЕНКА, Сергія ПОЛІЩУКА, Олени ВІТЕНКО та Миколи ЗАМКОВЕНКА.

Крім того, під час з’їзду прийнято рішення про обнулення списку кандидатів в народні депутати на виборах 2006 року.

Як повідомила М.СОРОКА, перерва оголошена для того, щоб документи з прийнятими рішеннями надати ЦВК для ухвалення остаточного рішення.

Після перерви, за словами прес-секретаря, планується розглянути питання щодо відкликання зі списків БЮТ депутатів місцевих рад, які не виконали взяті на себе зобов’язання. Зокрема, планується позбавити депутатських мандатів ряд представників БЮТ в Київраді.

Також планується прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень депутатів фракції БЮТ, які написали заяви про вихід з фракції. При цьому М.СОРОКА наголосила, що це буде зроблено тільки після того, як ЦВК прийме рішення по обнуленню списку кандидатів в народні депутати від БЮТ.