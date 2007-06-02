Наша Україна та БЮТ розпустили Верховну Раду

З’їзд блоку «Наша Україна» в суботу достроково припинив повноваження народних депутатів своєї фракції. Усього до складу фракції «Наша Україна» входить 66 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення висловилися 280 делегатів, проти – 2.

Виступаючи перед делегатами з’їзду лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що після відповідного рішення «Нашої України», а також з’їзду БЮТ Верховна Рада стане недієздатною.

Після цього з’їзд блоку «Наша Україна» закрив своє чергове засідання.

З`їзд БЮТ оголошував перерву в роботі до 18.00 суботи. Юлія Тимошенко пояснила це тим, що блок чекає остаточного підтвердження з ЦВК, яка повинна була обнулити списки блоку. Проте пізніше, коли стало зрозуміло, що у суботу рішення не буде, лідер блоку ухвалила рішення.

З’їзд БЮТ у суботу ввечері достроково позбавив повноважень 103 своїх народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення делегати з’їзду проголосували одноголосно. Повноваження будуть припиненні на підставі заяв про вихід депутатів з фракції.

Перед голосуванням лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запитала народних депутатів, чи хтось хоче з них відкликати свою заяву. Бажаючих не виявилося.

Після голосування Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що у зв’язку з припиненням повноважень народних депутатів нинішній склад Верховної Ради України є нелегітимним. Вона також пообіцяла, що «через 4 місяці у складі парламенту будуть найкращі народні депутати».