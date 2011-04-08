Єфремов запевняє, що нардепів-прогульників успішно заманюють до ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що дисципліна депутатів - членів фракції Партії регіонів «весь час підвищується».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому багато депутатів з фракції ПР, порушуючи норм Конституції і законодавства України, не беруть участі у пленарних засіданнях парламенту, і за них голосують інші депутати, зокрема, таку ситуацію в сесійній залі можна було спостерігати вчора при голосуванні за ухвалення антикорупційного закону.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що «більшість депутатів, присутніх у залі і працюючих у залі, є депутатами від Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина».

За його словами, «коаліція працює у цьому напрямі». «Дедалі більше нам вдається зробити так, щоб якомога більша кількість депутатів була присутня при розгляді законопроектів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня під час вечірнього пленарного засідання парламент ухвалив рішення працювати до ухвалення поданого Президентом антикорупційного закону.

Разом з тим, близько 20.00 у сесійній залі були присутні близько 80 народних депутатів, з яких приблизно 20 – з фракції "БЮТ-Батьківщина" і “Наша Україна – Народна самооборона”.

При цьому через півтори години Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні". За ухвалення даного рішення проголосували 277 народних депутатів з 322, зареєстрованих у сесійній залі.