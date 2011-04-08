Наша Україна: обіцяне скорочення в АП призвело до збільшення штату на 20%

У партії «Наша Україна» вважають, що ініціативи влади з проведення адміністративної реформи на практиці звелися до концентрації всієї повноти державної влади в руках Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Нашої України».

"Так звана «адміністративна реформа» не має нічого спільного з підвищенням ефективності системи державного управління та наближенням діяльності органів влади до потреб громадян. Обіцяне скорочення чиновників та держструктур провалилося. Кількість центральних органів виконавчої влади зросла з 51 до 72, тобто більше, ніж на 40%. Дуже характерно, що обіцяне скорочення чиновників на третину в Адміністрації Президента призвело до зростання їх кількості на 20%", - йдеться у заяві.

У партії також зазначають, що українські чиновники стали одними з найбільш затратних для громадян порівняно з іншими європейськими країнами. У Держбюджеті на 2011 рік видатки на діяльність центральних органів влади збільшились в середньому на понад 40%.

"Автори адмінреформи залишили поза увагою вдосконалення системи адміністративних послуг. У Законі «Про центральні органи виконавчої влади» навіть немає визначення чітких правил надання адміністративних послуг для громадян та механізмів громадського контролю за їхньою якістю. Крім цього, не визначено правил контрольної діяльності органів влади, яка на практиці повсякчас супроводжується перевищенням повноважень, корупційними схемами та неправомірним втручанням в життя громадян. Єдиний конкретний результат цієї «реформи» – розширення владних повноважень Президента", - зазначається у заяві.

Крім того у «Нашій Україні» переконані, що всупереч Конституції Віктор ЯУКОВИЧ отримав право самостійно призначати та звільняти усіх міністрів та їхніх заступників, а також видавати доручення, необов’язкові до оприлюднення, але обов’язкові для виконання. Усупереч 36 статті Конституції України та європейській нормативній практиці влада має намір заборонити держслужбовцям бути членами політичних партій, зберігаючи це право для Президента, міністрів та їхніх заступників. "Прийняття такої норми в теперішніх умовах означатиме запровадження однопартійної системи в органах державної влади під керівництвом «Партії регіонів». «Наша Україна» вважає таку логіку адміністративної реформи неприйнятною, оскільки вона не долає, а посилює відчуження влади від реальних потреб людей. Наші представники у парламенті не голосуватимуть за законопроекти, які під гаслами адмінреформи ведуть до встановлення авторитарного режиму в Україні", - резюмується у заяві.