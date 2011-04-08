Єжель хоче провести найдорожчий в історії України парад

Військовий парад 24 серпня може стати найдорожчим за 20 років Незалежності України — попередній кошторис витрат Міністерства оборони перевищує 320 млн грн.

Ця цифра цілком співвідносна з кількістю грошей, виділених військовим на будівництво житла або закупівлю озброєнь і військової техніки.

У розпорядженні ZN.UA опинився документ, підписаний директором департаменту фінансів Міноборони Іваном Марком, у якому додаткові витрати бюджетних коштів на парад оцінюються у 265 млн грн (до вже запланованих 56 млн грн).

Зокрема міністерство Михайла Єжеля планує витратити на «підготовку озброєння і військової техніки» до параду 220 млн грн. Окрім того, додатково Міноборони просить 72 млн грн на «пально-мастильні матеріали».

Нагадаємо, що у 2008 і 2009 роках військові паради на День Незалежності обійшлися приблизно у 70 млн грн. І навіть тоді експерти скептично оцінювали ці суми, сумніваючись, що всі гроші було витрачено за призначенням. У 2010 році парад не проводився.