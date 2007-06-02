Нова ЦВК лише за один день встигла викликати гнів Тимошенко

Парламентська коаліція не виконала своїх обіцянок, і на сьогодні ЦВК фактично розпустили на вихідні. Про це лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила під час брифінгу. "Ми хотіли сьогодні просто подивитись, як працює нова ЦВК, чи здатна вона приймати рішення, виконувати свої зобов"язання, які вона на себе взяла", - цитує лідера БЮТ РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні БЮТ передавав рішення свого з"їзду до ЦВК щодо анулювання списків кандидатів у народні депутати, які не потрапили в парламент.

На думку лідерки БЮТ, це рішення ЦВК мала ухвалити вже сьогодні. Тимошенко звинуватила коаліцію в невиконанні домовленостей. "На жаль, антикризова коаліція своїх обіцянок не виконала й на сьогоднішній день практично Центральну виборчу комісію розпустила на вихідні", - повідомляє Українська правда.

В той же час Тимошенко повідомила журналістам, що попри це БЮТ сьогодні ліквідує свою фракцію у парламенті. "О 18 годині ми зберемо другий етап з`їзду, і ми анулюємо нашу присутність у Верховній Раді", - відзначила вона.