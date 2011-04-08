Януковича просять ветувати закон, який «порушує права Тимошенко»

Народний депутат, лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією застосувати вето до Закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи» як такого, що істотно звужує права обвинуваченого та його захисника в кримінальному процесі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ОЛІЙНИКА.

«Цей законопроект звужує існуючий обсяг прав обвинуваченого в рамках кримінального процесу, що є неприпустимим з огляду на той факт, що чинне в Україні кримінально-процесуальне законодавство і так є недемократичною і застарілою спадщиною радянської системи, адже сьогодні діє кодекс 1961 року”, - зазначив депутат.

На його переконання, прийнятий сьогодні Верховною Радою законопроект посилює нерівність обвинувачення і захисту, повністю нівелюючи принцип змагальності в кримінальному процесі.

С.ОЛІЙНИК також підкреслив, що парламентський комітет з питань правосуддя, членом якого він є, за результатами розгляду проекту цього закону більшістю голосів рекомендував відправити його на доопрацювання авторам, але це рішення було проігноровано.

«Можна по-різному ставитися до КУЧМИ, ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО, але і вони, і кожен громадянин цієї країни повинні бути забезпечені правом на захист у кримінальному процесі», - додав народний депутат.

Як повідомлялося, сьогодні ВР 263-ма голосами прийняла законопроект № 8006, яким було внесено зміни до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу.

Внесені до КПК зміни передбачають, що слідчий за погодженням з прокурором або прокурор мають право вносити до суду подання, яким обвинуваченого та його захисника за рішенням суду можуть обмежити в строках ознайомлення з порушеною кримінальною справою.

Законопроект викликав обурення у депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина», які вважають, що його прийняття направлене особисто проти Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних чиновників, які проходять у кримінальних справах як обвинувачувані.

Після того, як перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК відключив мікрофон народного депутата від фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрія ПРОКОПЧУКА, який робив доповідь щодо поправок до згаданого законопроекту, представники його політсили заблокували трибуну Верховної Ради. У результаті, жодна з поправок опозиції врахована так і не була.

Авторами законопроекту є позафракційні депутати, колишні члени фракції БЮТ Ігор РИБАКОВ і Володимир КАПЛІЄНКО.

Народний депутат С.ОЛІЙНИК є головою підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Комітету ВР з питань правосуддя. 17 серпня 2010 указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА № 820 С.ОЛІЙНИК був введений до складу робочої групи з питань реформування кримінального судочинства.