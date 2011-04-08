Молода команда Черновецького зібрала «десятину» з Києва

Кожен десятий об`єкт столиці, приватизований за останні чотири роки, був проданий компаніям, пов`язаним із чиновниками київської адміністрації.

Про це пише "Дело" з посиланням на кримінальну справу, що веде Генпрокуратура.

"Більше 30 об`єктів - переважно в центрі міста або в престижних районах (Конча-Заспа, Печерськ і т.д.) - були приватизовані шляхом викупу або продажу на аукціоні низкою юридичних осіб, з ознаками фіктивності. Відразу ж після проведення приватизації придбані об`єкти комунальної власності перепродувалися низці підприємств, власники яких так чи інакше пов`язані із працівниками Головного управління комунальної власності КМДА", йдеться у документах справи.

Водночас згідно зі звітом керівництва КМДА про результати виконання програми приватизації в 2007-2010 роках, тільки на Хрещатику за чотири роки було продано понад 5,2 тисячі кв. м. об`єктів нерухомості (будинків і приміщень). У тому числі кінотеатри "Дружба" і "Орбіта", які є пам`ятками культурної спадщини.

Поруч із Хрещатиком був приватизований навіть будинок автотранспортного підприємства Київради по вул. Грінченка, 3А, загальною площею понад 10 тисяч кв. м. Такі дії влади завдали місту збитків на майже 2 мільярди.

У приватні руки перейшов також нежитловий будинок по вул. Червоноармійській, 9/2, загальною площею майже 12 тисяч кв. м, будинок на Андріївському спуску, 38А, площею 449 кв. м.

"На приватизації комунального майна в 2007-2010 роках Київ заробив майже 719 мільйонів гривень. Може здатися, що це значна сума. Однак якщо врахувати, що за цей час було продано більше 133 тисячі кв. м нежитлової нерухомості, у тому числі й у центрі міста, можемо вирахувати середню вартість 1 кв. м - ледве більше 5,3 тисячі гривень. При тому, що, за оцінками аналітиків, ціна комерційної нерухомості в столиці становила не менш $3 тисяч за 1 кв. м", - сказав заступник голови комісії з питань власності, голова депутатської фракції "Республіка Київ" Київради Денис Москаль.

Генпрокуратура до того ж з`ясувала, що вищезгадані фіктивні підприємства, через які продавалася київська власність, використовувалися й для одержання не контрольованого державою доходу від надання послуг легальним підприємствам з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Згідно з матеріалами справи, сумнівні фірми, через які виводилася власність територіальної громади столиці, були зареєстровані на "підставних, підконтрольних осіб".

У переліку цих "конвертаційних центрів" значаться: "Техноінтекс", "Лекс Інвест", "Інфостар Трейдинг", "Евроград КС", "Компанія Мілтон", "Компанія Калинова", "Інтерконмедіа", "Стр-Інжиніринг", "Тибер Буд інструмент" і "Інвест Буд".

На рахунки зазначених компаній реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти, а потім готівка знімалися через каси банківських установ - КБ "ТК Кредит", а також Першої київської філії АКБ "Інтеграл-Банк", відзначає "Дело".

Щоб приховати незаконну "обналічку", шахраї використовували фіктивний податковий кредит ще двох сумнівних фірм: "Васторикс К" і "Еридан-XXI Століття".

Видання спробувало зв`язатися з вищевказаними компаніями, однак віднайти їх офіси було неможливо.

Як відомо, у березні 2010 року стало відомо про крадіжку джипу Volkswagen Touareg, що належав секретареві комісії Київрада з питань комунальної власності, депутатові від Блоку Леоніда Черновецького Петрові Іванову.

Разом з машиною пропали й приватизаційні документи на об`єкти комунальної власності за останні кілька років.

Загалом з 2007 по 2010 рік у столиці було приватизовано понад 300 об`єктів комунальної власності столиці на загальну суму 910 мільйонів гривень. З них 286 - це нерухомість (719 мільйонів гривень), інші 14 (продані за 191 мільйон гривень) - пакети акцій комунальних підприємств.

Українська правда. Київ