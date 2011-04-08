Євродепутат: Янукович заявами про Митний союз намагається виграти час

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявами про співпрацю української влади з Російською Федерацією в рамках Митного союзу насправді намагається виграти час, аби завершити переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив депутат Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ.

Політик назвав доручення віце-прем’єру Андрію КЛЮЄВУ вести переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС „чітким сигналом” наміру української влади завершити їх до кінця цього року.

„Як на мене, ЯНУКОВИЧ зараз грає на час з росіянами, показуючи різні варіанти можливостей, але реально старається завершити переговори щодо угоди про асоціацію (головною частиною якої має бути договір про зону вільної торгівлі – УНІАН)”, - сказав депутат, який представляє в Європарламенті Польщу.

П.КОВАЛЬ відзначив зростаючий натиск росіян, зауваживши, що зараз важко однозначно сказати, чи Україна вирішить, як зараз декларує влада, інтегруватися з Євросоюзом чи вступить у Митний союз.

„Він (ЯНУКОВИЧ) фактично в складній ситуації”, - сказав євродепутат.

Він зауважив, що до кінця цього року стане зрозуміло, який вибір зробить влада України.

„Думаю, до останнього моменту це буде „переговорний фільм жахів”, як це часто буває в подібного типу переговорах”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “3+1”.

«Вважаю, що подальший розвиток відносин з Митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою «3+1», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що євроінтеграційний курс не буде перешкоджати розвитку стратегічного партнерства України з РФ.