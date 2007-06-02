З’їзд БЮТ позбавив повноважень 103 своїх нардепів

З’їзд БЮТ щойно достроково позбавив повноважень 103 своїх народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення делегати з’їзду проголосували одноголосно. Повноваження будуть припиненні на підставі заяв про вихід депутатів з фракції.

Перед голосуванням лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запитала народних депутатів, чи хтось хоче з них відкликати свою заяву. Бажаючих не виявилося.

Після голосування Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що у зв’язку з припиненням повноважень народних депутатів нинішній склад Верховної Ради України є нелегітимним. Вона також пообіцяла, що «через 4 місяці у складі парламенту будуть найкращі народні депутати».