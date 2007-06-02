Ющенко переконаний, що Україна посяде гідне місце в європейській сім’ї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна з повним правом посяде гідне місце в європейській сім’ї.

Про це йдеться у привітанні глав держави з нагоди Дня Європи, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Це – наше свято. Україна є великою європейською нацією, невід’ємною часткою загальноєвропейського простору», – наголосив Президент.

«Європейський вибір для нас – не гасло. Він потребує щоденної послідовної роботи. Ми зробимо все можливе заради того, щоб збудувати нову, демократичну процвітаючу Україну, яка з повним правом посяде гідне місце в європейській сім’ї», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Завдання, які стоять сьогодні перед Україною, «передусім внутрішні». За словами Президента, вони полягають в оновленні держави, подоланні корупції, становленні незалежної судової системи.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наразі триває робота над новим базовим договором з Європейським Союзом, який зміцнить наше партнерство. Вже за кілька днів буде підписано угоду з ЄС про лібералізацію візового режиму.

На думку глави держави, перемога заявки України на проведення Євро-2012 з футболу засвідчила велику довіру європейської спільноти, визнання наших європейських прагнень. «Гідне проведення чемпіонату стане справою честі для нашої країни», – зазначив він.

«Вірю в успіх європейської України. Ми йдемо вперед, ми маємо волю й надію», – йдеться у привітанні Президента.