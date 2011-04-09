Кравчук обіцяє Януковичу місце в історії та свою підтримку

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що нинішній глава держави ЯНУКОВИЧ має намір “демонтувати олігархічно-корумповану систему влади в державі”.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

Л.КРАВЧУК зауважив: «Я бачу, що в доповіді (щорічне послання Президента до Верховної Ради - УНІАН), у його діях є ознаки того, що він хоче».

При цьому він додав, що «якщо Президент ЯНУКОВИЧ демонтує або хоча б почне демонтувати олігархічно-корумповану систему влади в державі загалом і змінить довіру людей до закону, прийде до нової Конституції, над якою вже розпочали працювати, то я абсолютно переконаний, що Віктор Федорович стане в історії людиною, яка це почала».

Водночас Л.КРАВЧУК заявив, що «якщо не розпочне - буде як всі».

За його словами, у В.ЯНУКОВИЧА на сьогодні «є воля і є підтримка», щоб змінити систему влади.

Л.КРАВЧУК наголосив, що готовий підтримати В.ЯНУКОВИЧА, «якщо я побачу, що він зробить хоч один крок у напрямку демонтажу тієї системи, яку створили ми всі». «Якщо Президент скаже, що він береться за це, то я буду з ним, незалежно від політичних уподобань», - запевнив він.

За словами першого Президента України, на сьогодні даний процес ще не розпочався. «Нас ще півень не клюнув у голову. Півень уже над нами. Тільки дзьоба поставить - і тоді буде біда», - сказав Л.КРАВЧУК.

Говорячи про резонанс після ряду кадрових перестановок в Адміністрації Президента, зокрема, коментарі з цього приводу народних депутатів, Л.КРАВЧУК зазначив: “Це справа Президента і ЛЬОВОЧКІНА, і більше нікого”. “А всі нехай молотять свого снопа”, - додав він.

Л.КРАВЧУК порадив депутатам займатися розробкою й ухваленням законопроектів.