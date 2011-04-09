Симоненко не хоче змішаної системи виборів

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що вибори до Верховної Ради мають проводитися виключно за пропорційною системою.

Про це він заявив в ефірі програми "Велика політика” на телеканалі “Інтер” у п’ятницю ввечері, коментуючи пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про встановлення прохідного бар’єру на виборах для партій 4%, а для блоків - 5%.

За словами лідера КПУ, нині потрібно вести мову не про відсотки, а про очищення виборчого процесу від адміністративного впливу, від впливу великого капіталу тощо.

"Я переконаний, що тут треба було б виходити із того, щоб взагалі нульову ставку бар`єру встановлювати. Тому що різноманітність усіх позицій, представлених у суспільстві, повинна бути представлена політичними партіями та їхніми представниками", - зазначив П.СИМОНЕНКО.

"Я переконаний, що для виборів до Верховної Ради треба залишити тільки пропорційну систему. Не робити її змішаною. Адже змішана система, зокрема, її мажоритарна частина, не виключає того, що будуть купувати місця, як до цього купували списки", - додав лідер КПУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ пропонує запровадити змішану систему на виборах до Верховної Ради і підвищити прохідний бар’єр для партій і блоків.

У щорічному посланні Президента до Верховної Ради, з яким В.ЯНУКОВИЧ виступив 7 квітня, пропонується, за умови збереження пропорційної системи, прохідний бар’єр збільшити для партій до 4% і для блоків – до 5%. При цьому зазначається, що це запобігатиме потраплянню до парламенту «маргінальних політичних сил».