Комуністи та вітренківці блокують виступ Луценка в Миколаєві

У Миколаєві близько 30 активістів Комуністичної та Прогресивної соціалістичної партій намагались зірвати проведення прес-конференції лідера "Народної самооборони" Юрія ЛУЦЕНКА та його соратників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху “Народна самооборона”, блокувальників із мегафонами та прапорами партій підвозили на автомобілях до готелю "Інгул", де мала відбутись прес-конференція.

Пікетувальники вигукували в гучномовці образливі лозунги на адресу "Народної самооборони" та висловлювались проти НАТО.

Крім того, представники ПСПУ намагалися пройти в готель, але своїми неадекватними діями спровокували сутичку з тими, хто супроводжував лідерів "Народної самооборони".

Однак не менш як 30 журналістів прибули на прес-конферецію Ю.ЛУЦЕНКА, члена координаційної ради “Народної самооборони” та лідера руху "Європейська платформа для України" Миколи КАТЕРИНЧУКА та голови партії "Християнсько-демократичний союз" Володимира СТРЕТОВИЧА.

Після прес-конференції активісти ПСПУ намагалися перекрити центральний та запасний виходи з готелю “Інгул”. Крім цього, своїми діями вони заважали руху транспорту по вулицях біля готелю.

Сьогодні вранці без попередження "Народній самообороні" відмовили в проведенні прес-конференції в приміщенні Театру російської драми. Крім цього, одна з місцевих телекомпаній відмовилась надати ефір М.КАТЕРИНЧУКУ.

Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у Миколаївській області в рамках всеукраїнської акції “Народний наступ”.