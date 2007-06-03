Янукович не відповів, чи відбудуться вибори 30 вересня
14:53, 03 червня 2007Політика
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...але обіцяв визнати результати
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що прийме результати дострокових парламентських виборів і не оспорюватиме їх.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Одеській області.
«Я вважаю, що український народ визначиться і побачить, хто є хто в нашій державі і проголосує. А який вибір буде українського народу – хоч би яким він був, ми його поважатимемо, не так, як наші опоненти. Ми ніколи не переписуватимемо результати голосування українського народу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому прем`єр-міністр не відповів на запитання журналістів, чи відбудуться вибори 30 вересня.
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