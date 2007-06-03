Янукович не відповів, чи відбудуться вибори 30 вересня

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що прийме результати дострокових парламентських виборів і не оспорюватиме їх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Одеській області.

«Я вважаю, що український народ визначиться і побачить, хто є хто в нашій державі і проголосує. А який вибір буде українського народу – хоч би яким він був, ми його поважатимемо, не так, як наші опоненти. Ми ніколи не переписуватимемо результати голосування українського народу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр-міністр не відповів на запитання журналістів, чи відбудуться вибори 30 вересня.