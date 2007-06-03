Зустріч Нашої України та Блоку Тимошенко з Президентом (9 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до єдності БЮТ і «Нашу Україну», а також інші політичні сили демократичного спектру.

Про це глава держави сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

Звертаючись до депутатів БЮТ і «Нашої України» В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вони є єдиною командою. «Я не хотів би це говорити не на декларативному рівні, я не хотів би це говорити на рівні навіть угоди, яка існує, заяви, яка існує між двома політичними силами. Я хотів би говорити на чисто людському рівні. Дуже хотілось би, щоб з цієї наради ми вийшли з відчуттям персонального обов’язку сформувати коректні оптимістичні міжпартійні стосунки», - сказав він.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН