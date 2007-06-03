Зустріч Нашої України та Блоку Тимошенко з Президентом (9 фото)
Ющенко закликав до єдності
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до єдності БЮТ і «Нашу Україну», а також інші політичні сили демократичного спектру.
Про це глава держави сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.
Звертаючись до депутатів БЮТ і «Нашої України» В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вони є єдиною командою. «Я не хотів би це говорити не на декларативному рівні, я не хотів би це говорити на рівні навіть угоди, яка існує, заяви, яка існує між двома політичними силами. Я хотів би говорити на чисто людському рівні. Дуже хотілось би, щоб з цієї наради ми вийшли з відчуттям персонального обов’язку сформувати коректні оптимістичні міжпартійні стосунки», - сказав він.
|Президент України Віктор Ющенко та голова Секретаріату Президента Віктор Балога
|Лідер БЮТ Юлія Тимошенко та перший заступник секретаря РНБО Олександр Турчинов
|Президент України Віктор Ющенко та лідер БЮТ Юлія Тимошенко
|Лідер фракції ”Наша Україна” В’ячеслав Кириленко та голова Секретаріату Президента Віктор Балога
|Роман Зварич, Вячеслав Коваль та Оксана Білозір
|Віктор Ющенко
|Йосип Вінський
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
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