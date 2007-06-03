Зустріч Нашої України та Блоку Тимошенко з Президентом (9 фото)

16:22, 03 червня 2007
Політика
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Ющенко закликав до єдності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до єдності БЮТ і «Нашу Україну», а також інші політичні сили демократичного спектру.

Про це глава держави сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

Звертаючись до депутатів БЮТ і «Нашої України» В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вони є єдиною командою. «Я не хотів би це говорити не на декларативному рівні, я не хотів би це говорити на рівні навіть угоди, яка існує, заяви, яка існує між двома політичними силами. Я хотів би говорити на чисто людському рівні. Дуже хотілось би, щоб з цієї наради ми вийшли з відчуттям персонального обов’язку сформувати коректні оптимістичні міжпартійні стосунки», - сказав він.

Президент України Віктор Ющенко та голова Секретаріату Президента Віктор Балога

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко та перший заступник секретаря РНБО Олександр Турчинов
Президент України Віктор Ющенко та лідер БЮТ Юлія Тимошенко
Лідер фракції ”Наша Україна” В’ячеслав Кириленко та голова Секретаріату Президента Віктор Балога
Роман Зварич, Вячеслав Коваль та Оксана Білозір
Віктор Ющенко
Йосип Вінський

Президент України Віктор Ющенко розмовляє з депутатами під час зустрічі з депутатськими фракціями ”Наша Україна” та Блок Юлії Тимошенко в Києві у суботу, 2 червня 2007 р. У ході зустрічі Ющенко високо оцінив рішення про дострокове складання повноважень народними депутатами України.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

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