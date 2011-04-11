Янукович про корупціонерів: ховатись не будуть, - одна розмова, будуть – інша
Президент питає, де гроші
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності не лише викривати корупціонерів, а й намагатися повертати кошти у бюджет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Львові.
Так В.ЯНУКОВИЧ заувжив, що відповідне завдання він поставив перед Міністерством внутрішніх справ.
За його словами, кримінальні справи, які раніше розслідувались, а потім були закриті, треба відновити і підійти до цього питання відповідально.
«Я не за те, щоб ми, умовно кажучи, кидали когось за грати, там, де будуть ховатися і тікати від відповідальності. Безумовно, ми їх знайдемо, але вони повинні повернути державні кошти», - сказав Президент.
При цьому він додав, що “якщо люди ховатись не будуть, буде одна розмова, якщо будуть – то інша”.
“Я сьогодні поставив завдання перед охоронними органами, що в нас багато розмов про корупцію, лунають різні астрономічні цифри… А де ж повернення? Ось я про це кажу”, - сказав Президент.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, “сьогодні крадуть з бюджету, а це кошти платників податків. Тобто, страждають усі люди, в той час як краде невелика купка корупціонерів”.