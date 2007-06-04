Луценко: Наша Україна себе дискредитувала

3 червня на прес-конференції лідера «Народної самооборони» Юрія Луценка в Миколаєві колишній міністр МВС заявив про існуючі розбіжності з «Нашою Україною» у формуванні загального блоку демократичних сил.

За словами Юрія Луценка, заява Вячеслава Кириленка про практично створений мегаблок за участю «Народної самооборони» вельми перебільшено, повідомляє Обком. Переговори з самого початку були непростими, але вони були перервані два тижні тому і з того часу не поновлювалися.

Суперечності в об`єднувальному процесі виникають у питаннях створення єдиної політичної партії. Юрій Луценко пропонує її назвати Союз Демократичних Сил. Він вважає, що «Наша Україна» дискредитувала свої ідеї діями багатьох її членів.

Він заявив, що НС готова брати участь в переговорах, але головними повинні бути не теми розподілу квот у виборчих списках, а створення нової структури, що працювала б на захист прав робочого народу.