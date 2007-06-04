Жванія вибрав для себе і Луценка крісла в новому уряді

Один із лідерів "Народної самооборони" Давид Жванія може претендувати на посаду віце-прем`єра з питань реформ після виборів, повідомляє Сьогодні.

"Це мені було б цікаво", - заявив Жванія. "Мені понад усе підходить позиція так званих реформ, тому що я дуже глибоко вивчав питання реформування устрою всієї державної структури", - додав він.

Жванія також вважає, що лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко міг би погодитися знову на посаду міністра внутрішніх справ, але тільки за умови, що міністерство буде реформовано. На питання, чи погодився би Луценко у такому разі, Жванія відповів: Звичайно. Тому що МВС - це головне міністерство в Європі, воно об`єднує всю політичну функцію і внутрішню політику країни".

Жванія також зазначив, що не проти кандидатури Юлії Тимошенко на посаду прем`єр-міністра, якщо в руках прем`єра не буде узурпації влади. "Я не проти жодної з кандидатур насправді, якщо функції будуть правильно побудовані. Я, перш за все, проти узурпації влади кимось, якийсь з гілок влади", - пояснив він.